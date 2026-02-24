Pietra Ligure, cede la ringhiera a scuola: fuori pericolo il bambino caduto, la Procura apre un fascicolo

Sono stati momenti di grande apprensione quelli vissuti questa mattina alla scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, dove un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino nel cortile interno dopo il cedimento di un pannello della ringhiera, compiendo un volo di circa quattro metri. Dopo le prime cure prestate direttamente nel cortile dell’istituto, il bambino è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il piccolo ha riportato un trauma cranico ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Successivamente è stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti a scopo precauzionale.

Tra i primi ad accorrere in ospedale il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, che ha voluto essere personalmente al fianco della famiglia: “La cosa più importante – ha dichiarato il primo cittadino, visibilmente scosso – è che le condizioni del bambino non siano gravi”.

“Attendiamo che venga fatta piena luce sulle cause dell'accaduto - ha aggiunto Il sindaco, sottolineando l’attenzione riservata negli anni alla sicurezza degli edifici scolastici cittadini - Questa amministrazione ha speso 3,5 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole, è un impegno che abbiamo sempre considerato prioritario”.

L’allarme è scattato intorno alle 10, quando insegnanti e personale scolastico si sono accorti dell’accaduto e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della Croce Bianca di Borgio, l’automedica del 118 e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nel frattempo la Procura di Savona (PM Salvatore Salemi) ha aperto un fascicolo per chiarire con precisione le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità legate al cedimento del pannello della ringhiera.

L’istituto scolastico di viale Europa, inaugurato nel 2005, negli anni è stato oggetto di diversi interventi di manutenzione: tra i più significativi quello del 2017.