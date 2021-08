Ladro delle ambulanze di Albenga: le usava per dormirci dentro. Bloccato e arrestato (FOTO)

Bloccato il ladro delle ambulanze della Croce Bianca. Fatale il secondo furto avvenuto questa notte. Il giovane è stato individuato e immobilizzato proprio nel piazzale della Croce Bianca e poi arrestato dai carabinieri della Compagnia di Albenga. I militari hanno ritrovato il mezzo parcheggiato in un punto della città.

Si tratta di un 25enne di origine marocchina, iniziali B.C., che avrebbe utilizzato i mezzi di emergenza per il riposo notturno. Ma, oltre ai danni ai veicoli, avrebbe anche commesso un incidente ai danni di un furgone ad Alassio, sul quale ora si cerca di fare chiarezza.

Il giovane ha subito ammesso di essere l'autore anche del furto momentaneo del giorno prima. Inoltre, avrebbe confessato candidamente di utilizzare l’ambulanza come giaciglio per la notte, senza porsi minimamente il problema che poteva servire per qualche urgenza. Ora dovrà rispondere di furto d’uso e danneggiamento.

“Chiarita una vicenda con molti aspetti insoliti, che offre uno spaccato sui disagi sociali che portano addirittura ad utilizzare mezzi di pubblico soccorso quale ricovero per la notte, ora cercheremo con l’aiuto di altre istituzione di fornire assistenza al ragazzo" commenta il tenente colonnello Geremia Lugibello, capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri.

Il 25enne, secondo quanto riferito, sarebbe noto ai militi della Croce Bianca poiché assai presente nel piazzale a mendicare.