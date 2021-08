Rubano l'ambulanza e la restituiscono danneggiata: vandali colpiscono la Croce Bianca di Albenga (FOTO)

Inspiegabile quanto accaduto nella notte appena trascorsa ad Albenga, dove alcuni individui che diversamente si possono definire se non vandali hanno rubato un'ambulanza della Croce Bianca.

Il mezzo, un Fiat Ducato, è stato prelevato dal suo parcheggio di piazza Petrarca e, dopo aver percorso circa 40 km, è stato "restituito" danneggiato, sia nella carrozzeria che nelle attrezzature: gli autori dell'inqualificabile gesto si presume infatti siano andati a scontrarsi contro un ostacolo (non si sa di quale natura) completamente la fiancata sinistra e, non contenti, hanno distrutto il vano sanitario danneggiando in modo irreparabile l'attrezzatura di primo soccorso. Oltre il danno quindi poi anche la beffa, riparcheggiandola dov'era stata presa.

Ad accorgersi del fatto sono stati i militi di turno nella mattina i quali, durante il normale servizio di controllo mezzi e preparazione per la giornata, hanno notato che qualcosa non andava.

La pubblica assistenza ha così sporto regolare denuncia ai carabinieri i quali, dopo i primi sopralluoghi, hanno avviato le indagini.

Grande il rammarico tra i volontari e il personale della Croce Bianca per questo brutto atto di vandalismo, soprattutto in questo periodo di intensa attività di soccorso legato all'aumento del numero di persone residenti in zona per le vacanze estive.

Ma il danno peggiore è proprio per la comunità: da oggi mancherà un'ambulanza tra le più utilizzate per i trasporti.