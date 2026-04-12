Paura a Capo Noli, climber precipita e resta appesa nel vuoto, salvata dai soccorsi

Momenti di apprensione ieri 11 aprile, nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto, sulla falesia a picco sul mare di Nolitudine, a Capo Noli, nel savonese.

Tre ragazzi erano impegnati in un’arrampicata quando, per cause ancora in corso di accertamento, una giovane è precipitata per circa tre metri, rimanendo sospesa nel vuoto a testa in giù.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. In supporto è arrivata anche un’unità della Capitaneria di Porto via mare, mentre dall’alto è intervenuto l’elisoccorso Grifo.

La ragazza è stata raggiunta grazie a complesse manovre su corda di tipo alpinistico e messa in sicurezza insieme ai compagni. Successivamente è stata recuperata dall’elicottero e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove le è stata riscontrata una probabile frattura a un braccio.

Una volta concluso il recupero della giovane, anche gli altri due ragazzi sono stati assistiti e accompagnati in sicurezza fino alle loro auto dal personale intervenuto.





