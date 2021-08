Loano, polizia locale rimuove i veicoli abbandonati da parcheggi e aree pubbliche

Veicoli abbandonati rimossi dai parcheggi e dalle aree pubbliche cittadine dal comando della polizia locale di Loano: con questa operazione, l'amministrazione comunale ha voluto non solo ripristinare il decoro degli spazi comuni eliminando “relitti” inutilizzati, ma anche eliminare carcasse di mezzi a due e quattro ruote che, in caso di prolungato stato di abbandono, possono anche costituire fonte di pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente.

La polizia locale, oltre al recupero dei veicoli abbandonati, cura tutti i provvedimenti connessi e conseguenti all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e fermo amministrativo, nonché la rimozione dei veicoli per violazioni al Codice della Strada.

Complessivamente, oltre alla rimozione dei veicoli abbandonati, nei primi otto mesi dell'anno in corso, sono stati sequestrati 34 mezzi, dei quali 6 andati in confisca, ed effettuati 5 fermi amministrativi.

Lo scorso anno, invece, erano stati sequestrati 100 veicoli, dei quali 18 confiscati, e sono stati effettuati 10 fermi amministrativi. I veicoli individuati come abbandonati sono stati 8 in tutto, dei quali 7 conferiti all'Agenzia del Demanio per la rottamazione.