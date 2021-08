Incidente in A10 questo pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate in autostrada tra Savona e Albisola, in direzione Genova, all’interno della galleria Quattro Stagioni.

L’allarme è stato lanciato alle 14.50 e subito la macchina dei soccorsi si è mobilitata.

Nell’urto, un uomo sulla sessantina ha riportato qualche trauma ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Paolo di Savona.