Macchina dei soccorsi mobilitati intorno alle 10.30 sui sentieri nell'entroterra che partono dal Colle del Melogno tra finalese e pietrese, nel territorio di Magliolo, per un biker caduto durante una discesa in un sentiero.

Sul posto mobilitati i sanitari della Croce Bianca di Calice e i Vigili del fuoco per il recupero in una zona particolarmente impervia, per cui è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Grifo1.