Bergeggi 2021, il candidato sindaco Rebagliati: "Lista con molti volti nuovi e programma ambizioso"

Con una settimana di anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione delle liste sembra essere tutto pronto a Bergeggi per quanto riguarda la lista “Uniti per Bergeggi”. A comunicarlo la candidata sindaco Nicoletta Rebagliati che annuncia la chiusura della lista e la stesura del programma elettorale.

Per quanto concerne la lista molte le novità in campo: 4 volti nuovi, per assicurare il giusto entusiasmo necessario al rilancio dell’attività amministrativa, e 6 riconferme, per fornire la giusta dose di esperienza. “La ricerca di un punto di equilibrio perfetto tra chi ha il giusto entusiasmo e chi può mettere a disposizione il suo background per un’amministrazione efficace ed efficiente. Un’amministrazione solida e capace ma che sappia anche rilanciare con spunti, approcci e iniziative nuove”.

Terminata anche la stesura del programma, ambizioso ma concreto, frutto di una serie di incontri e confronti sui temi più importanti per il paese. Un programma che pone come priorità la cura del paese, soprattutto per quanto concerne il verde e il decoro urbano, con particolare attenzione rivolta a Torre del Mare. Da persona coinvolta direttamente nel settore (Nicoletta Rebagliati è la farmacista di Bergeggi) la candidata sindaca annuncia un impegno particolare sul commercio e sul turismo, conscia dei problemi e delle opportunità esistenti.

Questo oltre a garantire continuità nei settori da sempre fiori all’occhiello delle amministrazioni precedenti quali il settore socio-assistenziale, quello finanziario, le scuole e l’istruzione e l’ambiente. Tutto pronto quindi: a giorni si alzerà il sipario con la presentazione ufficiale di squadra e programma.

“Bergeggi non deve cambiare. Chi ci vive sa benissimo qual è la qualità di vita in paese e non penso che i bergeggini vogliano cambiare verso qualcosa di ignoto. Bergeggi deve migliorare, questo sì, e la squadra che abbiamo formato ha tutte le competenze e il giusto entusiasmo per raggiungere questo obiettivo” conclude Nicoletta Rebagliati.