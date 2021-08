Covid, Mai (Lega): "Test salivare gratuito per scuola e sport evita chiusure e focolai"

"Il tampone salivare a scuola eviterà la chiusura degli istituti e aiuterà a bloccare in anticipo l’insorgenza di focolai. L'Istituto Superiore di Sanità ha riconosciuto l’attendibilità della prova, uno strumento utile anche per l’attività sportiva. Semplicità di esecuzione e ripetibilità sono gli elementi che garantiscono la necessaria sicurezza superando il limite dell’obbligo vaccinale, la soluzione più pratica e sicura per studenti e personale scolastico".

Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Liguria.

"La Lega è contraria a multe, divieti, sanzioni. È necessario informare, rassicurare ma ciascuno deve poter fare le sue valutazioni. Regione Liguria istituisca sul territorio il test salivare gratuito per scuola e sport seguendo le buone pratiche già predisposte da Regione Marche".

"Inoltre, chiediamo che la Liguria si faccia portavoce in Conferenza Stato-Regioni di un protocollo condiviso per evitare differenze di gestione dei focolai" conclude Mai.