Savona, la polizia locale è sotto organico e il comandante lancia un appello: "Servono circa 40 persone, non copriamo da tempo le 24 ore"

"Purtroppo veniamo tirati per la giacchetta in ogni dove, anzi bisognerebbe clonarci e il dono dell'ubiquità non lo possiamo avere, spero vivamente che nei prossimi mesi si possano avviare nuove procedure concorsuali perché ovviamente abbiamo un organico che è abbattuto rispetto al passato di oltre il 50%, questo è insostenibile".

A dirlo è il comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi, che ha lanciato un grido d'allarme in merito alla carenza di agenti nella città capoluogo, situazione migliorata rispetto a mesi fa, ma che non permette di coprire le 24 ore di servizio sul territorio.

Al comando di via Romagnoli per "ritornare agli antichi splendori ci vogliono circa 40 persone, noi eravamo operativi sulle 24 ore e oramai non lo siamo più da tempo, facciamo servizi in alto senso sporadici e la carenza d'organico è ormai cronica da anni" ha proseguito.

"Speriamo veramente di recuperare almeno 20 agenti e poi nei successivi anni questo è un investimento che la futura amministrazione dovrà fare. La polizia locale, oltre ad essere il biglietto da visita è gli occhi dell'ente in ogni dove, la presenza è indispensabile e lo vediamo dalle richieste, arriviamo ad averne 9-10mila di interventi nel comune di Savona" ha continuato il comandante savonese.

"Il dire di attendere che la pattuglia non è disponibile o non poterla mandare, dover gravare sulle altre forze dell'ordine, non è un bel messaggio che si lancia alla cittadinanza" ha concluso Aloi.