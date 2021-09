Loano, domenica 5 settembre il terzo Master Nazionale maschile under 23

Terzo Master Nazionale maschile under 23, organizzato dalla Società Bocciofila “La Loanese”, domenica 5 settembre nella città di Loano. Le gare prenderanno il via alle 9 presso il bocciodromo di via Alba, con 16 atleti.

“Grazie alla collaborazione della federazione e a tanti giovani – spiegano dalla bocciofila – la nostra società sta lavorando duramente per consolidare il proprio futuro. Il segretario Ermanno Bosco ha conseguito tutti i titoli federali per mantenere La Loanese ad alti livelli ed avviare il percorso che porterà alla costituzione di un centro federale. Negli anni il bocciodromo di via Alba ha ospitato numerosi eventi di livello nazionale ed internazionale: il nostro obiettivo è tenere la società e la struttura dove meritano”.

La manifestazione si svolgerà sotto il patrocinio del comitato regionale ligure della Federazione Italiana Bocce. Per informazioni: Angelo Cappato, 335.6934898.