Oggetti luminosi in cielo, 4 segnalazioni tra Finale e Loano, l’associazione A.R.I.A. rilancia gli avvistamenti

“Nella notte del 25 Agosto tra Loano e Finale Ligure si è verificato qualcosa di strano: presso la sede di A.R.I.A., Associazione Ricerca Italiana Aliena, sono arrivate infatti ben 4 segnalazioni di un oggetto luminoso sferico in cielo”. A scriverlo in una nota l’investigatore ufologo Angelo Maggioni, presidente di A.R.I.A.

“Il primo testimone ha riferito di aver avvistato sopra Calice Ligure un oggetto sferico molto luminoso, tendente al bianco cristallino, muoversi verso Rocca di Perti e poi dirigersi verso Loano”.

“Altri due testimoni hanno riferito di aver assistito a eventi analoghi a Finale Ligure nella stessa sera. Un ulteriore persona a Loano, riuscendo quest’ultimo a immortalare l’evento – continua Maggioni – Il testimone, guardando il cielo, ha notato l’accensione improvvisa di una luce luminosa, che poi si è arrestata, per riprendere il movimento all’improvviso a velocità elevata verso Finale Ligure, ma riducendo l’intensità luminosa”.

“Il testimone ha riferito che, secondo lui, non poteva trattarsi di un aereo, visto l'improvviso arresto per un periodo piuttosto lungo, e neppure un drone o un elicottero, in quanto non emetteva alcun rumore, mancavano le luci verdi e rosse di navigazione, aveva luminosità non imputabile a tali velivoli e faceva virate troppo rapide”.

“Dopo aver verificato se vi fossero elementi utili all’identificazione dell'oggetto e della sua natura terrestre, senza esito positivo, posso dire che quanto osservato e filmato dal testimone sembra compatibile con un avvistamento fatto da me nel 2013 a Savona, di cui si parlò a “I fatti vostri”,programma condotto da Magalli che andava in onda su RAI 2”.

“A quei tempi – precisa Maggioni - ci fu chi ipotizzò potesse trattarsi dell’ISS, Stazione Spaziale Internazionale, ma i controlli incrociati di allora e della sera del 25 Agosto ultimo scorso ne hanno escluso la presenza”.

“La ISS (stazione spaziale internazionale) infatti per tutto il mese di Agosto e parte di settembre è visibile solo al mattino. Presumibilmente anche le altre tre segnalazioni sono riconducibili allo stesso oggetto. Proprio quest'anno su SKY ,nella trasmissione condotta da Adriana Volpe, ‘Ogni Mattina’, si era parlato del fenomeno UFO in Liguria. Sia per l’evento di Savona che quello di Calice Ligure, viene da pensare che, rievocando gli avvistamenti del passato, abbiano voluto mostrarsi per dare conferma” .

L'ufologo ligure studia da anni il fenomeno, in particolare gli eventi sulla costa ligure, evidenziando le zone clou degli avvistamenti. Tra le più importanti in Liguria: Seborga, Pian dei corsi, Melogno, Calice Ligure, Savona , Torriglia, Lumarzo, Monte Fasce, Soffera ,Marzano, Portofino, ,Camogli, Sarzana ed entroterra Spezzino.

“La Liguria è una delle poche regioni d'Italia ad avere un quadro completo del fenomeno UFO – conclude l'ufologo - da semplici avvistamenti visivi di oggetti sferici e sigariformi, a contatti con presunte entità aliene”