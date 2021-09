Il regista savonese Francisco Saia premiato in Argentina con la "Mencion de Honor Pedro Lembel"

Il regista savonese Francisco Saia premiato con la "Mencion de Honor Pedro Lembel" per il suo ultimo cortometraggio dal titolo "The Double", la pellicola uscirà a breve su Prime Video Shorts, co-diretto assieme al collega Luca D'Alessandro.

L'ufficialità del riconoscimento è avvenuta nella giornata di ieri durante l'anteprima del "PIFF Paranà Internacional Films Festival", un prestigioso festival internazionale di cortometraggi e lungometraggi che si svolge ogni anno nella città di Paranà in Argentina. Secondo le fonti del sito web del Festival e della sua pagina Facebook, il film sarebbe l'unico prodotto audiovisivo italiano ad essere stato selezionato nella sezione cortometraggi.

La trama - Enrico, un ragazzo sui 25 anni, trova un cellulare su una panchina del parco. Un'applicazione misteriosa, intitolata "Double Game" appare sul display di questo cellulare. Da questo momento Enrico comincia a vedere una serie di persone nel parco con la stessa faccia. Cosa ci sarà dietro questa storia? The Double è un cortometraggio thriller surreale, ambientato tra Genova e Savona e prodotto da CESCOT.

"E' un onore per me aver ricevuto un premio internazionale così importante in una grande e lontana nazione come l'Argentina, ma soprattutto è un piacere mantenere alto il nome di Savona e della Liguria nel mondo, attraverso questi prodotti ambientati nel nostro adorabile territorio - commenta Francisco Saia - Il film 'The Double', diretto da me, assieme al regista Luca D'Alessandro, è un film surreale che narra la storia di finzione di un comune ragazzo che vede improvvisamente una serie di sosia con lo stesso volto, inseguito ad aver giocato ad una app diabolica. Questo film racchiude anche se in maniera non proprio esplicita il tema della dipendenza dagli smartphone (tematica sociale a cui io sono particolarmente legato)".