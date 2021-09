Loano, il ministro Garavaglia promuove il Green Pass: "Strumento per ampliare le libertà" (FOTO e VIDEO)

" Il Green Pass ha dimostrato quest'estate di funzionare, noi lo vediamo come uno strumento per ampliare le libertà: per esempio sarà utilissimo per la stagione sciistica, un modo per andare a sciare ". Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, promuove il Green Pass senza dubbio alcuno.

"I numeri dimostrano che ha funzionato, 23 milioni di visitatori: siamo sopra il 2019, non è andata male e non è finita - continua il ministro - aspettiamo i dati finali, manca ancora tutto settembre e parte di ottobre. Che estate è stata in Liguria? Soprattutto serena, che è il messaggio che abbiamo cercato di dare sin da subito. C'erano mille nubi all'orizzonte e invece è andato tutto liscio come l'olio: le spiagge sono rimaste aperte, attrezzate con servizi di altissima qualità e non abbiamo avuto problemi anche per quanto riguarda i contagi. Meglio di così non si poteva, adesso lavoriamo per la fine dell'estate e per l'inverno: a tal proposito ci stiamo già attrezzando per organizzare le regole. Dove può migliorare la Liguria? Sulla qualità, è una regione bellissima ma può fare un salto in più: penso sia questa la grande sfida".