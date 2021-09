Albenga, prima minaccia e poi aggredisce i carabinieri: 33enne arrestato

I carabinieri della radiomobile di Albenga, la scorsa notte, hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 33 anni, con precedenti giudiziari e di polizia, che dopo essere stato fermato alla guida di un'autovettura, ha rifiutato il controllo dell’etilometro minacciando i militari, dicendo loro “vi taglio la gola, vi ammazzo” e aggredendo violentemente il capo pattuglia, che caduto a terra ha riportato contusioni ed escoriazioni guaribili in 5 giorni.

Ai fatti ha assistito anche una pattuglia della polizia municipale del comune di Albenga, prontamente intervenuta a supporto dei militari. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dall’abuso di sostanze alcoliche, è stato quindi tratto in arresto e condotto presso la compagnia carabinieri per essere ristretto all’interno della camera di sicurezza.