Problemi di ordine pubblico: sospesa licenza a due locali di Savona e Vado

Nella giornata di ieri è stato promulgato e notificato un provvedimento emesso dal Questore (ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) nei confronti di un esercizio commerciale di Savona.

L'atto emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica a seguito di intervento effettuato dai militari dell’Arma dei carabinieri, ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni. Al gestore, nel giugno scorso, erano già state contestate violazioni in materia di emergenza sanitaria Covid da parte dei poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura. Inoltre, era stata applicata la sanzione accessoria della chiusura del locale.

Sempre ieri, è stato promulgato e notificato un secondo provvedimento emesso dal Questore di Savona nei confronti di un esercizio commerciale di Vado Ligure con cui è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per 3 giorni. Anche in questo caso, l'atto è stato emesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, a seguito di intervento effettuato dai militari dell’Arma dei carabinieri.