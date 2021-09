Elezioni 2021, il ministro Garavaglia a Loano per supportare Luca Lettieri. Il candidato sindaco: "Dimostrazione della vicinanza della Lega al territorio" (FOTO e VIDEO)

"Ho 47 anni e da 24 sono al servizio della mia città, posso affermare che metà della mia esistenza l'ho dedicata alla mia comunità. Oggi per me è un giorno molto importante perché è venuta a trovarci il ministro del Turismo Garavaglia: questa è la dimostrazione che il partito di cui faccio parte, la Lega, ha una attenzione particolare sul nostro territorio". Luca Lettieri, candidato sindaco della coalizione di centrodestra a Loano, accoglie così il ministro Garavaglia giunto in Liguria per sostenere la candidatura dell'esponente loanese della Lega alle prossime comunali.

"Mi candido con la stessa passione di sempre, anche se sono passati 24 anni, e penso di poter dare ancora molto all'amministrazione comunale di Loano - aggiunge Lettieri - Ho ricoperto tanti ruoli: consigliere comunale, assessore e vicesindaco fino alla revoca del febbraio di quest'anno, mi candido per governare la città come sindaco. Spero che i cittadini loanesi comprendano il lavoro che ho fatto in questi anni e mi concedano la loro la fiducia, sono certo che non li deluderò".

"Una priorità per Loano? Innanzitutto controllare in maniera puntuale i lavori che a breve partiranno, ad esempio la passeggiata di ponente, la nuova diga soffolta sempre della zona di ponente, la realizzazione e prima ancora la progettazione dei 'carugetti orbi', il completamento dei marciapiedi di Corso Roma che vanno dal residence Perelli fino al bastione. Poi una particolare attenzione alla manutenzione ordinaria della città, alla pulizia, all'ordine pubblico e anche la sicurezza che mi piace definire la sicurezza sociale per le persone che a Loano ci vivono. Insomma una città che sia accogliente per tutti, sia per i tanti turisti che affollano la nostra città ma anche per residenti" conclude infine il candidato alla poltrona di primo cittadino.

Garavaglia ha incontrato Lettieri in piazza Rocca, in compagnia del senatore Paolo Ripamonti, coordinatore della Lega in provincia di Savona:

"Non abbiamo imposto nulla - ha spiegato Ripamonti a proposito della scelta di un candidato sindaco appartenente al Carroccio - Abbiamo creato le condizioni affinchè Luca fosse il candidato migliore possibile per la città. Lo hanno dimostrato i risultati elettorali delle scorse regionali, lo ha dimostrato il risultato personale di Luca che ha fatto sempre in questi anni e la capacità di quest'uomo di mettersi a disposizione della sua città. Quindi, non è stata una scelta imposta ma una scelta condivisa. Poi è evidente che nella logica della scelta del candidato a volte un minimo di frizione ci possa essere, ma alla fine come hanno visto tutti si è convogliati tutti insieme in un centrodestra unito, forte per Loano e con un candidato che in qualche modo si è sempre distinto rispetto anche alle logiche storiche di Loano".