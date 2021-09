Politica |

Savona, "Europa Verde-Verdi" presenta i suoi candidati nella lista "Sinistra per Savona" col candidato Marco Russo

L'8 settembre alla SMS Fornaci verranno illustrate le novità e le ragioni che hanno portato il partito a rientrare in coalizione dopo 15 anni

Il giorno 8 settembre alle 17.30 Angelo Bonelli, co portavoce nazionale di Europa Verde-Verdi sarà alla SMS Fornaci-giardini Serenella per presentare i candidati verdi: Danilo Bruno, Roberto Delfino e Giovanna Olivieri nella lista "Sinistra per Savona" a sostegno di Marco Russo, candidato sindaco, che sarà presente. In tale sede verranno illustrate le novità e le ragioni che hanno portato i Verdi a rientrare in coalizione dopo ben quindici anni e la necessità di una presenza ecologista in consiglio comunale. Cambiamento climatico, no alle colate di cemento, comprensorialità e agenda di Marco Russo saranno al centro dell'azione dei verdi per riportare Savona ad essere il capoluogo di provincia. Incontro in regola con le norme anti Covid: sarà quindi necessario essere muniti di Green Pass. Durante i presidi o le manifestazioni elettorali di Europa Verde-Verdi nell'ambito delle elezioni comunali savonesi a sostegno della lista Sinistra per Savona per Marco Russo sindaco verranno raccolti fondi a sostegno del coordinamento italiano sostegno donne Afghane ( CISDA).

I.P.E.

