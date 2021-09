Ricostruzione ex Hotel Pescetto: esposto firmato dal presidente Commissione Antimafia, senatore Morra

Prosegue con un esposto alla Procura della Repubblica (che vede come primo firmatario il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia) la vicenda legata alle autorizzazioni di demolizione e ricostruzione con cambio d’uso dell’ex Hotel Pescetto di Celle Ligure.

La Provincia di Savona aveva infatti annullato le autorizzazioni a costruire, con la proprietà ed il Comune che avevano reagito ricorrendo al TAR: quest'ultimo però ha confermato l'annullamento di entrambi i permessi (leggi QUI). A quel punto il Comune ha rilasciato un nuovo permesso ed i lavori sono proseguiti.

L'esposto alla Procura fa leva su punti ben definiti, in primis che il TAR avrebbe confuso le cifre con il volume dell'opera aumentato di una notevole quantità, non denunciata con chiarezza dalla Provincia. Il TAR ha poi rilevato delle "oscurità" nel progetto approvato, riguardanti proprio il volume, che da sole avrebbero portato all'annullamento di tutto, senza tante storie, ma che non sono state evidenziate a dovere dalla Provincia. Sempre secondo quanto riportato nell'esposto, le norme relative alla pericolosità idraulica imporrebbero l'eliminazione di tutti i pericoli: rimane però l'ingresso alle scale ed all'ascensore a quota troppo bassa senza vie di fuga. Si sottolinea inoltre che il Comune ha l'obbligo di verificare tutto e ci si chiede se si tratti di lottizzazione.

I firmatari dell'esposto, infine, evidenziano come cosa più importante il fatto che il presidente della Commissione Antimafia, una delle principali cariche dello Stato, abbia deciso di diventare primo firmatario, parte attiva nei procedimenti che si vogliono attivare, responsabile dei contenuti degli scritti. Una eventualità della quale non si conosce alcun precedente e che dimostra come il peso e la territorialità dell'esposto non siano quelli di un semplice fatto e di un solo piccolo comune.