Loano, problemi per due candidati: il Movimento Italia Unita deve rinunciare alla candidatura a sindaco di Francesco Nappi

"Abbiamo dovuto fare i conti con il forfait all'ultimo minuto di due candidati consiglieri, fermati da problemi personali. Purtroppo non c'è stato il tempo materiale per sostituirli e così abbiamo deciso di fare un passo indietro non presentando la nostra lista alle prossime elezioni comunali di Loano".

Così Francesco Nappi, presidente nazionale del Movimento Italia Unita, annuncia la mancata partecipazione della sua lista alle prossime elezioni amministrative di Loano.

Proprio Nappi sarebbe dovuto essere il candidato sindaco, ma così non sarà: "Ci dispiace molto, di sicuro possiamo dire che tra cinque anni ci saremo e con un maggior bagaglio di esperienze alle spalle - prosegue l'ex, a questo punto, candidato sindaco - resta però l'amarezza per la nostra mancata partecipazione perché ci stavamo accorgendo di come i consensi per il nostro operato stessero crescendo giorno dopo giorno: sarebbe stata una bella sfida e avremmo sicuramente fatto la nostra figura".

Gli elettori del Movimento Italia Unita dovranno così riporre la propria fiducia in uno dei due candidati sindaco rimasti in lizza. Ma su questo punto nessuna specifica indicazione di voto arriva da Nappi: "Auguro ai loanesi di scegliere il meno peggio".

In conclusione, il presidente nazionale del Movimento Italia Unita sottolinea: "Nei confronti di una forza politica appena nata, che tante piccole sfumature a livello burocratico non le conosceva, c'è stata poca collaborazione - confida - questo nonostante tutti si professino democratici: l'unica persona che si è attivata per aiutarci, questo anche andando oltre ad alcuni scontri che avevamo avuto in passato in particolare sui social, è stata Paolo Gervasi. Posso però assicurare che non smetteremo di vigilare sul futuro di Loano e saremo pronti ad agire su ogni scelta sbagliata per la nostra città".