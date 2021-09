Borghetto e Cetara rinsaldano il loro rapporto di amicizia, il sindaco Canepa: "Uniti da un legame molto forte"

"Due paesi uniti da un legame molto forte sia per la numerosa comunità di origine cetarese che risiede nel nostro paese che per gli ottimi rapporti tra le due amministrazioni comunali. È stato un grande piacere incontrare a Cetara il caro amico e vice sindaco Luigi Carobene che mi ha riservato una meravigliosa accoglienza e al quale ho donato una mappa storica di Borghetto realizzata dal cartografo Giovanni Pazzano che verrà esposta nel Palazzo Comunale del bellissimo borgo marinaro incastonato sulla costiera amalfitana".

Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito, celebra il rapporto speciale tra il suo comune e la località campana.

"L’occasione è stata propizia per porre le basi per future collaborazioni legate anche a una parola che può avere significati diversi ma che di sicuro accomuna i due paesi: La 'Pesca' - prosegue il primo cittadino - Cetara è famosa per la sua tradizione di borgo di pescatori ed ha fatto della colatura di alici un prodotto d’eccellenza famoso in tutto il mondo. Borghetto è stata invece la culla di alcune delle varietà di pesche migliori e più conosciute e diffuse sicuramente in Italia ma non solo tra cui spicca la famosa Pesca Michelini Una pesca da mare e una pesca d’amare!".

"Dopo la realizzazione dell’opera 'Spirito Intelligente' dello scultore borghettino Simone Finotti, ispirata all’artista cetarese Ugo Marano che è esposta permanentemente nell’atrio del comune di Borghetto, speriamo possa nascere un nuovo progetto per consolidare ulteriormente il grande rapporto di amicizia tra i due comuni" conclude infine Giancarlo Canepa.