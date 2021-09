Alassio, 7 e 8 settembre vaccinazioni Moderna o Pfizer senza appuntamento

Oggi e domani, dalle 10 fino alle 17 è possibile recarsi presso il Centro Medico di Alassio Salute per ricevere prima o seconda dose dei vaccini Moderna o Pfizer. "Non serve appuntamento - spiega Francesco Bogliolo, responsabile dell'hub vaccinale di Via della Chiusetta - ed è aperto a tutti, qualsiasi età e provenienza. da domani invece, sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it (24 ore su 24) sarà possibile prenotare il proprio appuntamento per le giornate di martedì 14 e mercoledì 15 settembre. Si tratta delle seconde dosi dei due open night del 12 e del 15 agosto. In allora effettuammo circa 350 inoculazioni, con ogni probabilità, trattandosi in molti casi di turisti, registreremo un calo. Spero però che ci siamo molti ragazzi e ragazze, maggiori di 12 anni, in vista della riapertura della scuola".

"Ancora una volta il Centro Medico di Alassio Salute - aggiunge Fabio Macheda, Assessore alle Politiche Sanitarie del Comune - è in prima fila nella campagna vaccinale. Dieci medici, quattro segretarie amministrative, infermiere, e i numerosi volontari della Protezione Civile ormai da mesi sono al servizio della comunità nella lotta all'emergenza sanitaria".

Nella foto: da sinistra Francesco Parrella, comandante Polizia Municipale, Fabio Macheda, assessore Politiche Sanitarie comune di Alassio, il dottor Augusto Gandolfo e il dottor Francesco Bogliolo, vicepresidente e presidente Alassio Salute, il dottor Marco Damonte Prioli, direttore dell'Asl2 Savonese e Marco Melgrati sindaco di Alassio. Dall'incontro presso il Centro Alassio Salute, la decisione di aprire l'hub alassino.