"Il gruppo Partito Democratico Articolo Uno in Regione esprime piena solidarietà al presidente Toti per le minacce ricevute. Desta sempre più preoccupazione il livello di violenza che ha assunto il dibattito pubblico in questi mesi e che continua a colpire i decisori pubblici, ad ogni livello. Un clima che va condannato senza se e senza ma, perché il linguaggio d’odio e di violenza semina violenza".

Così, attraverso una nota stampa, il Partito Democratico in Regione.