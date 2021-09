Patente scaduta, su scooter senza revisione né assicurazione sfugge all'alt della municipale: inseguito e sanzionato a Pietra Ligure

Nella mattinata di martedì scorso, intorno alle 10.30, una pattuglia della Polizia Locale di Pietra Ligure ha intimato l'alt a uno scooter di grossa cilindrata in transito con due persone a bordo.

Il conducente, invece di fermarsi al controllo sulla via Aurelia nei pressi della stazione ferroviaria pietrese, ha accelerato dandosi alla fuga, subito inseguito dalla pattuglia: un inseguimento terminato in via Borro, dove la moto è stata fermata.

I successivi accertamenti hanno fatto emergere che il mezzo sul quale viaggiava la coppia, un uomo e una donna di circa 50 anni, era privo di assicurazione, revisione e che il conducente si trovava in possesso di una patente di guida scaduta. Inoltre, durante il tentativo di fuga, lo scooter ha percorso contromano la rotonda all'incrocio tra via Borro e l'Aurelia. La vicenda si è conclusa dunque con una serie di sanzioni e il sequestro del mezzo a due ruote.

Dal comando di Polizia Locale di Pietra Ligure sottolineano come negli ultimi tempi si siano moltiplicati i casi di veicoli e motocicli sorpresi senza assicurazione (26 secondo il bilancio estivo del comando pietrese ai quali si aggiungono gli 84 mezzi senza revisione): una vera piaga sociale che mette a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada.