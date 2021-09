Savona, Il PSI con Marco Russo sindaco

Un commercio sostenibile, ed equo solidale! E’ l’impegno del PSI per Marco Russo e preso con la città. Un percorso politico condiviso con il candidato sindaco Marco Russo e l’intera coalizione.

“Primo obiettivo unità e coesione politica – spiegano dalla Federazione PSI di Savona - raggiunto attraverso una ritrovata coalizione di tutto il Centro Sinistra Savonese, unito per la vittoria. Si profila infatti una reale occasione per vincere le elezioni comunali a Savona e iniziare le “grandi manovre” per le amministrative di Genova e La Spezia del 2022. Il candidato del centro sinistra, grazie a forti ingredienti laici, riformisti, liberali, l’Avvocato Marco Russo, è sostenuto da una grande alleanza che il PSI promuove nell’ottica di una significativa vittoria a ottobre”.