L'ingauno Marco Buonocore convocato nella Nazionale italiana Calcio Amputati per gli Europei di Cracovia

L'albenganese Marco Buonocore dopo un drammatico incidente in moto ha subito l’amputazione di una gamba. Però non si è mai arreso, contando anche su una famiglia speciale e su tanti amici che non gli hanno mai fatto mancare affetto e solidarietà.

Anche grazie a tutto questo ha potuto continuare a coltivare la sua passione per il calcio ed ora è stato convocato nella Nazionale italiana Calcio Amputati per i Campionati Europei che si svolgeranno a Cracovia dal 12 al 19 settembre.

"Un altro ingauno che porta in alto il nome della nostra città in una manifestazione internazionale. Bravo! - il pensiero dei Fieui di caruggi - Oggi partenza e nel bagaglio fa capolino un portafortuna speciale, il foulard giallo dei Fieui di caruggi. Che la Fionda possa portare fortuna!".