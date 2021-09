Millesimo, il nuovo asilo pronto ad accogliere i bimbi. Il sindaco Picalli: "Giorno importante per tutta la comunità" (FOTO)

Una struttura innovativa, all'avanguardia in tecnologia e sicurezza. Il Comune di Millesimo ha inaugurato stamani, dopo la ristrutturazione che ha riguardato un edificio preesistente, la nuova scuola dell'infanzia situata all'interno del centro polifunzionale di piazza Pertini.

Il taglio del nastro vero e proprio, in programma nel pomeriggio odierno (alle ore 16 alla presenza delle autorità civili, scolastiche e religioso), è stato anticipato questa mattina da una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il consigliere regionale Alessandro Bozzano e il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia.

Il nuovo asilo comunale "Girotondo" è stato intitolato alla memoria della signora Olga Facello, vedova Garelli. Commenta il primo cittadino Aldo Picalli: "Un giorno importante per la comunità di Millesimo. I lavori sono iniziati ad inizio luglio. La struttura, senza barriere architettoniche, è organizzata su tre aule didattiche e un salone con al centro l’albero delle 4 stagioni. La copertura per il terrazzo arriverà nei prossimi giorni. E proprio l’albero rappresenta un elemento fondamentale perché si lega alla cultura agricola di Millesimo e della Val Bormida. Oltre ad essere l’elemento portante della Festa del Tartufo. Si tratta di un investimento pari a 600 mila euro: 211 mila euro sono fondi comunali. Il resto arrivano da una donazione della signora Olga".

Con una superficie interna di circa 700 mq e uno spazio esterno pari a 300 mq, il nuovo asilo potrà accogliere fino a 84 bambini nella massima sicurezza: per l'anno scolastico che andrà ad iniziare nei prossimi giorni sono iscritti 53 giovani alunni.

Per la progettazione è stata utilizzata la massima accortezza per rendere gli spazi a misura di bambino: grande uso del legno per l'arredo, colori tenui e materiali tinta pastello per le pareti. Il piano ha previsto la realizzazione di un sistema illumino-tecnico LED, nuovi sanitari e materiali tecnologici per i servizi. Una struttura esterna avveniristica come terza uscita di sicurezza che confluirà in uno spazio (sempre esteriore) completamente rivestito in gomma drenante. Nuovi giochi di ultima generazione e alberature per creare coni d’ombra. Inoltre è stato compreso lo spostamento dei giochi per i bambini ad uso pubblico nell'area adiacente alla costruzione.

Al fine di organizzare l'afflusso in maniera efficace, l'evento in programma nel pomeriggio odierno è stato dedicato agli alunni iscritti e alle loro famiglie (genitori e nonni), accompagnati dal sindaco e dalla giunta comunale nella visita guidata e contingentata della nuova struttura pensata e studiata per i bimbi dai 3 ai 6 anni.

Domani invece, domenica 12 settembre, la nuova scuola dell'infanzia sarà a disposizione di tutta la cittadinanza per poter essere visitata in maniera guidata e contingentata con i seguenti orari: dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18. Per le visite di domenica è consigliata la prenotazione al seguente numero di telefono 019565841 o tramite messaggio alla pagina Facebook del comune indicando l'orario prescelto.