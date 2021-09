Politica |

Elezioni Savona, ogni sabato e ogni lunedì in piazza Sisto ci sarà il gazebo della Lista Toti

Il coordinatore regionale Angelo Vaccarezza: “Un modo per essere sempre presenti e vicini ai cittadini”

È stato organizzato nella giornata di oggi, sabato 11 settembre, il primo gazebo della Lista Toti per Savona, nella centralissima piazza Sisto. Da oggi, ogni sabato e ogni lunedì, fino al termine della campagna elettorale, i candidati della lista e i dirigenti del partito saranno presenti nella piazza dove ha sede il palazzo del Comune.



“Un modo per essere sempre presenti e vicini ai cittadini – spiega il coordinatore regionale Angelo Vaccarezza – Già in queste prime ore di presenza in piazza abbiamo incontrato tanti savonesi, ascoltato i loro problemi, le loro richieste e anche alcuni consigli utili per costruire la città dei prossimi cinque anni. Analogamente è un buon modo per presentare alla cittadinanza i nostri candidati, far conoscere il nostro programma, condividerlo, discuterne. Sentiamo intorno a noi tanto entusiasmo e tanta voglia di partecipare, di mettersi in gioco per Savona. Questo è un fatto estremamente positivo. Da oggi, ogni sabato e ogni lunedì saremo in piazza Sisto con i nostri gazebo: aspettiamo tutti i savonesi, pronti ad ascoltarli e a raccontare la nostra idea di città”.

I.P.E.

