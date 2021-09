Borgio, lezioni garantite per gli studenti anche durante le elezioni

Gli studenti delle scuole di Borgio Verezzi potranno regolarmente svolgere le loro lezioni anche durante le giornate del voto per le comunali. Sarà infatti garantito il prosieguo delle attività in spazi adeguati in prossimità dell'edificio scolastico.

Le classi che usufruiranno delle nuove aule sono state scelte dagli organi competenti (amministrazione comunale, dirigenza scolastica e genitori del consiglio di Istituto), sono le cinque dell'intero ciclo della scuola primaria (85 alunni) e andranno in villa Zaveria (suore del Santissimo Sacramento). Per le classi della scuola secondaria di primo grado sono stati invece individuati sette locali nella vicina villa Quies (suore Cannossiane): quattro saranno utilizzati per le attivita didattiche mentre gli altri verranno utilizzati per il servizio mensa e per i laboratori.