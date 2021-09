Carcare, consegnati i nuovi capi di abbigliamento e le attrezzature per i volontari della protezione civile

La settimana scorsa sono stati consegnati al responsabile vestiario della Protezione Civile di Carcare, Marco Caldera, i nuovi capi di abbigliamento e le attrezzature DPI per i volontari della protezione civile, nella fattispecie la fornitura riguarda il settore dell’anticendio boschivo (AIB) e completa il kit per sei volontari.

L’acquisto di questo materiale continua il percorso di rinnovo e adeguamento iniziato l’anno precedente per garantire ai Volontari uniformità, rinnovamento e praticità nell’abbigliamento operativo, in modo particolare la dotazione dei dispositivi di sicurezza personali, per questo motivo sono stati investiti dall’amministrazione comunale, in tre anni quasi 8 mila euro.

A consegnare il nuovo materiale professionale il consigliere alla protezione civile Ing. Marco Camoirano e il sindaco di Carcare Christian De Vecchi, i quali hanno approfittato dell’occasione per tracciare il positivo bilancio delle attività svolte dal Gruppo Comunale di Carcare.

“Il nostro gruppo comunale negli ultimi due anni, in seguito all’emergenza sanitaria, ha solo parzialmente deviato la sua operatività verso nuove iniziative, collaborando con gli uffici dei servizi sociali comunali nella fase delle chiusure sanitarie, per poi dedicarsi come supporto alla successiva fase vaccinale territoriale insieme agli operatori dell’ASL2, in questo è stata preziosa l’azione del nostro capogruppo Mauro Suffia che, ovviamente ringrazio. Certamente non sono state trascurate tutte le altre operatività, manifestatesi nelle emergenze maltempo e nelle prestazioni di servizio per il settore scuole ed eventi, e svariati interventi intercomunali a supporto di altri enti locali privi di Gruppi Organizzati o in collaborazione con altri Gruppi” Commenta il consigliere Camoirano pensando ai servizi operativi.

Il sindaco Christian De Vecchi si sofferma invece sulle parti economiche del servizio: “Il rapporto costi-benefici nella gestione del Gruppo Comunale è senza dubbio molto positivo per la comunità cittadina carcarese che, ha sempre avuto ed avrà a disposizione un gruppo preparato e ben attrezzato di volontari per affrontare le situazioni di emergenza. Gli investimenti per il rinnovo dei capi di abbigliamento e DPI per i volontari sono solo una parte, altre risorse vengono annualmente messe a disposizione per le spese correnti: di carburante, riparazione e manutenzione automezzi, polizze volontari, utenze elettriche, riscaldamento e gestione sedi. La manutenzione ordinaria dei mezzi è organizzata dal responsabile Roso Pierangelo, nel deposito officina di proprietà comunale, per quella straordinaria interveniamo quando necessario con specifici capitoli sul bilancio comunale. La qualità operativa dei nostri volontari è molto elevata, ed è puntualmente riconosciuta dagli stessi cittadini durante e dopo ogni loro intervento”.