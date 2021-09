Savona, rissa in pieno giorno in piazza del Popolo: paura per i dehors di alcuni locali

Tavoli e sedie ribaltati, bottiglie rotte, piatti per terra e fioriere rovesciate. E' questo lo scenario rimasto sotto i portici di Piazza del Popolo a Savona e mostrato dalla titolare della pizzeria "Il Nulla" dopo una violenta rissa tra due cittadini, pare di nazionalità straniera, esplosa in pieno giorno e nel cuore della città della Torretta e poi spostatasi sotto i portici, nella zona dei ristoranti.

A sedare gli animi ci ha pensato l'intervento degli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato, ma quel che resta, una volta passato lo spavento per i clienti è la rabbia e la preoccupazione per la sicurezza in zona, dopo che negli scorsi mesi diverse spaccate notturne avevano creato paura tra i commercianti della zona.

In un video poi condiviso sulla pagina del gruppo Facebook "Savona È!" è la titolare del locale a esternare questi sentimenti: "Vogliamo più controlli, non posso lavorare con delle persone che mi distruggono il locale con gente a tavola, anche bambini. Cosa dobbiamo fare? Non lavorare più?".