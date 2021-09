Millesimo, ubriaco al volante di mattina urta un'auto di passaggio: denunciato e patente ritirata

Era alla guida da ubriaco alle 6 del mattino e, in preda ai fumi dell'alcool, ha perso il controllo della propria auto andando a schiantarsi contro un'altra vettura di passaggio.

L'episodio è accaduto a Millesimo alle luci dell'alba di oggi, 13 settembre, e ha visto protagonista un operaio 24enne di origine peruviana residente nel Comune della Val Bormida alla guida di una vecchia Volvo V40 con la quale, dopo averne perso il controllo, ha colpito un Fiat Ducato di passaggio al bordo del quale si trovava una donna di origine rumena di 45 anni residente a Saliceto, in provincia di Cuneo.

La vittima del sinistro ha riportato alcune lesioni, mentre per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà da parte dei carabinieri dell'aliquota radiomobile intervenuti sul luogo dell'incidente: per lui è scattato anche l'immediato ritiro della patente per guida in stato d'ebbrezza, come hanno potuto rilevare immediatamente i militari dell'Arma dopo aver effettuato l'alcool test.