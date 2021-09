Incidente nel pomeriggio sulla via Aurelia a Spotorno, all'altezza dell'ingresso di ponente del paese, dove due moto, per cause non chiare, si sono scontrate.

A rimanere feriti i due conducenti dei mezzi, per i quali sono state necessarie le cure della Croce Bianca spotornese e degli omologhi di Noli.

I due feriti sono stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.