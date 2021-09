Albenga, “Dritti all’isola”, il 9 e 10 ottobre torna l’evento sportivo in direzione Gallinara

Dopo la pausa dello scorso anno legata all’emergenza Covid, il 9 e 10 ottobre 2021 ritorna in grande stile “Dritti all’Isola”.

Anche quest’anno centinaia di atleti si cimenteranno su diverse distanze: 1.0 km aperta a tutti, anche i più piccoli potranno provare l’emozione di gareggiare in acque libere (500 metri direzione Isola Gallinara e ritorno); 2.0 km distanza intermedia che darà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza che unisce agonismo e natura; 3.5 km per chi ha preparazione a sufficienza e vuole togliersi lo sfizio di toccare l’isola con mano (1.750 metri sino all’Isola e ritorno); 5.0 km dedicata ai nuotatori più esperti che circumnavigheranno in senso antiorario l’area marina protetta dell’isola Gallinara.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 9 ottobre

RITIRO pacchi gara e chip 1.0km e 2.0KM dalle ore 12.00 alle 13.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo (sarà anche possibile ritirare i pacchi gara dei percorsi 3.5km e 5.0km)

ore 13.35 Briefing 1.0KM

ore 14.00 Partenza 1.0KM - Tempo massimo 30 minuti

ore 14.35 Briefing 2.0KM

ore 15.00 Partenza 2.0KM - Tempo massimo 100 minuti

ore 17.00 Inizio premiazioni

Chi parteciperà alla 2.0 km dovrà trovarsi presso l'ospitality del lungomare C. Colombo per le ore 14.00 così da garantire la propria presenza in caso di partenza anticipata.

Domenica 10 ottobre

Ritiro pacchi gara e chip 5.0KM dalle ore 07.30 alle 08.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo.

Ritiro pacchi gara e chip 3.5KM dalle ore 07.30 alle 09.30 presso l'ospitality di lungomare C. Colombo.

ore 08.35 Briefing 5.0 KM

ore 09.00 Partenza 5.0KM - tempo massimo 200 minuti

ore 12.00 Briefing 3.5KM

ore 12.30 Partenza 3.5KM - tempo massimo 150 minuti

Chi parteciperà alla 3.5 km dovrà trovarsi presso l'ospitality del lungomare C. Colombo per le ore 11.00 così da garantire la propria presenza in caso di partenza anticipata.

Ore 15.00 Inizio premiazioni

Le iscrizioni sono possibili sul sito www.drittiallisola.it e verranno accettate fino alle 24.00 del 1 ottobre 2021. Chi lo desidera potrà fruire del servizio di noleggio di mute sul campo gara.

Mattia Rovere organizzatore dell’evento: “Ormai tutto pronto per questa 4° edizione. A pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, ottimo riscontro da parte degli atleti di ogni livello e provenienza. Tengo a ringraziare il Comune di Albenga, in particolare l’ufficio Sport e Turismo, aiuto fondamentale per la buona riuscita di questa manifestazione. Un ringraziamento speciale al sindaco Riccardo Tomatis, il primo a credere in questo evento”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Dritti all’Isola torna ad Albenga dopo la ‘pausa forzata’ dovuta al Covid. Eventi come questo, oltre all’aspetto puramente sportivo, hanno, come valore aggiunto quello legato alla promozione del nostro territorio, con le sue peculiarità, la natura e un mare da vivere, con diverse modalità, non solo in estate. Centinaia di atleti con le loro famiglie raggiungeranno Albenga in un periodo considerato di ‘bassa stagione’ e, durante i due giorni dell’evento, avranno la possibilità di visitare la nostra bellissima città contribuendo ad allungare e destagionalizzare il turismo”.