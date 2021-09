Savona, il quartiere di Villapiana è pronto ad accogliere il "Girotondo intorno al mondo"

Sarà inaugurata giovedì 23 settembre la messa in loco nel quartiere di Villapiana, a Savona, della scultura vincitrice della seconda edizione del concorso indetto dal Comune di Savona "Giardini d’artista", realizzata da Imelda Bassanello.

L'evento non si terrà in forma ufficiale alla presenza delle stesse autorità che hanno promosso l'iniziativa, a causa del silenzio elettorale, ma il quartiere saluterà l'arrivo della nuova installazione con un appuntamento simbolico, con un invito particolare alle scuole del plesso scolastico della zona.

"Ho aderito più di qualche mese fa al bando di concorso indetto dal Comune di Savona - spiega l'artista - e l’ho vinto, aggiudicandomi uno spazio verde in zona Villapiana, alla periferia della città. Ho avuto tre mesi di tempo per preparare ed installare l’opera, e adesso è tutto a posto, ci siamo!".

A spiegare com'è nata l'idea vincente è la stessa autrice dell'opera: "Avevo un’idea da principio molto classica di cui avevo preparato già un bozzetto; la scultura avrebbe dovuto somigliare ad una statua vera e propria in legno, con tanto di basamento robusto, ma poi, ripensandoci, ho deviato in qualcosa che esisteva già nel mio laboratorio, dal titolo 'Il bosco delle Ninfe'. Si trattava di un gruppo di sei bambini in girotondo, com’era in origine, che, per questa occasione, è diventata di otto. Quindi, senza rinnegare niente e nessuno, ho trasformato il titolo in 'Girotondo intorno al mondo', meno originale ma pur sempre simbolico".

"Sono otto bambini di legno colorato, come Pinocchio, ma non sono figli di Geppetto e non appartengono a nessuna storia. Avevo presentato l’opera alla mia mostra di scultura 'Il bosco delle Ninfe' nel 2008 alla Fortezza del Priamar, usando il nome di una località savonese tanto reale quanto suggestiva, ispiratrice, con le parole che la compongono, di fantasia e di sogno" continua l'artista, spiegando poi le ragioni e il valore di questa opera quasi "di recupero" o di reinterpretazione.

"Si sa che quando una persona lavora nel creativo accumula oltre agli anni anche molti materiali, dipinti e sculture che crescono e rimangono poi in ozio, accatastati e addormentati in un angolo dell’atelier, in attesa di essere, forse, ancora rivisitati, visti e ammirati da qualcuno - aggiunge - Ecco perché ho voluto recuperare questa scultura, innanzitutto perché è stata dedicata ed è nata a Savona, collocata nel suo esordio alla Fortezza del Priamar".

"Il legame è molto forte - prosegue l'artista - soprattutto perché gioca con la mia stessa quotidianità, evoca i ricordi di un tempo, senza alcuna nostalgia, appartiene ad un percorso di lavoro quarantennale svolto tutto in questa città e celebrato ultimamente, al Palazzo del Commissario alla Fortezza del Priamar, che mi ha dato pure i natali nei primi anni ’80 con l’opportunità di partecipare a grandi esposizioni dedicate ai Maestri Artigiani Liguri".

"La scultura perciò è di nuovo in pista, ripulita per la festa e arricchita di due nuove fanciulli che, nonostante i quindici anni di differenza dagli altri, mi dicono che, sinceramente, forse ero più brava una volta... A voi lo sguardo e, spero, il piacere di conoscerli tutti" continua Bassanello.

"Ringrazio il Comune di Savona che mi ha dato questa opportunità e incoraggio a proseguire su questo intento; l’arte è una fonte di gioia e deve essere usufruita da tutti, collocata nelle strade, sia in centro che in periferia e alimentata con fiducia e coraggio" conclude la Bassanello.