Comunali 2021, la lista "Borgio Verezzi per Tutti" presenta candidati e programma

La lista “Borgio Verezzi per Tutti” presenta i candidati e le proposte per la gestione della città. L'appuntamento è fissato per sabato 18 settembre alle ore 11 in piazza Magnolia. L'incontro verrà organizzato nel rispetto delle norme antiCovid.

"Invitiamo i cittadini a partecipare: saremo lieti di rispondere alle loro domande e/o suggerimenti per confrontarci con le idee di tutti e mettere le basi ad una gestione partecipata della vita politica di Borgio Verezzi. Verrà inaugurato il point elettorale adiacente alla piazza e offerto un rinfresco ai partecipanti" spiegano dalla lista.