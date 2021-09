Albenga, via al restyling della segnaletica orizzontale (FOTO)

Grande attenzione alla sicurezza stradale da parte dell’Amministrazione comunale ingauna che ha dato il via al restyling della segnaletica orizzontale di Albenga. Sono partiti questa notte (per evitare disagi alla circolazione stradale) gli interventi in viale Pontelungo e si proseguirà nei prossimi giorni in diverse zone della città.

I lavori prevedono in particolare il rifacimento degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole, ma non solo, e interventi necessari a garantire maggiormente la sicurezza di ogni utente della strada.

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci annuncia con soddisfazione inoltre la realizzazione da parte del comune di due nuovi stalli riservati ai Taxi effettuati in salita Patrioti: “A seguito della decisione da parte delle Ferrovie dello Stato di chiudere in orario notturno la stazione che costringe i passeggeri ad uscire da salita Patriori, abbiamo ritenuto necessario realizzare due stalli per i taxi in loco al fine di garantire un migliore servizio ai cittadini e il presidio della zona".

"Ringrazio l’operaio addetto alla segnaletica Giovanni Porcello per il lavoro svolto, la Polizia Locale e la ditta specializzata che si sta occupando del restyling della segnaletica orizzontale in diverse zone della città - conclude - Gli interventi, realizzati in orario notturno per evitare di arrecare disagi alla circolazione stradale, miglioreranno la sicurezza stradale per i pedoni e per ogni utente della strada”.