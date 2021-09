Traffico mattutino a Finale, "Le Personeal Centro" contro la giunta: "Continuano ad ignorare il problema" (FOTO)

"Anno nuovo… problemi vecchi! È bastato attendere il secondo giorno di scuola, due gocce di pioggia, ed ecco via Dante (fino a via Fiume) nuovamente bloccata con conseguente disagio per molti cittadini fin oltre le 9 del mattino, il periodo in cui le persone hanno più necessità di muoversi".

Ad affermarlo, in una nota, è il gruppo di opposizione in Consiglio Comunale "Le Persone al Centro" che poi lancia una precisa accusa alla giunta: "Come può questa Amministrazione continuare a far finta di niente, lasciare i cittadini in coda al mattino mentre vanno a lavorare o ad accompagnare i figli a scuola?".

La proposta poi è una, e ormai già più volte tirata in ballo: "Una possibile soluzione c’è, da tempo, la riproponiamo: aprire il transito ai veicoli da Porta Testa dalle 6 alle 9, solo per mezzi leggeri (autovetture), nei giorni scolastici e in aderenza con l’attuale orario di ingresso nel Borgo".

"Sentite le parti e con un po’ di spirito amministrativo - aggiungono dalla minoranza -, nulla vieta di proporre altre soluzioni: ad esempio un potenziamento della rete scuolabus, uno sfasamento degli orari scolastici o ipotizzare qualche cambio alla viabilità della zona. Purtroppo, però, il sindaco e l’assessore Guzzi restano immobili, nascondendosi dietro una 'scelta politica' e lo sbandieramento di grandi opere pubbliche".

"Il risultato è un continuo disagio per i cittadini intrappolati in coda nella totale indifferenza dell’amministrazione comunale ed un bel rischio nel caso servisse un transito veloce dei mezzi di soccorso" proseguono.

"Adesso, finalmente, capiamo lo slogan dell’Assessore Guzzi 'dal passaggio al passeggio': a Finale si fa prima ad andare a piedi!" concludono dal gruppo con ironia.