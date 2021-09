Bollino nero in autostrada, ambulanza bloccata nel traffico in A10, code fino a undici chilometri

E' un fine settimana da bollino nero per gli automobilisti in viaggio in autostrada. Si registrano infatti undici chilometri di coda nella A10 tra Genova e Savona, nell'allacciamento con la A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova per via di un incidente che ha visto coinvolte un’autovettura e un mezzo pesante , al seguito del quale una persona è rimasta ferita.



Una foto pubblicata sul gruppo Facebook 'Comitato Autostrade Chiare' mostra un'ambulanza imbottigliata nel traffico che si è creato a causa di un altro incidente, tra Borghetto Santo Spirito e Albenga.



Non è la prima volta che i mezzi di soccorso restano bloccati nel traffico in autostrada. La scorsa estate era diventato virale il video di un'ambulanza della Croce Bianca di Imperia con a bordo un bambino, che con difficoltà si faceva largo tra le auto per raggiungere il Gaslini.