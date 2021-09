Finge di cadere dalla bici, inveisce e sputa: ma lo scooterista non cade nella truffa e chiama i carabinieri

Finge di cadere dalla bicicletta e inizia ad inveire spintonando un varazzino.

L'episodio è avvenuto nella serata di ieri intorno alle 20.00 nel centro di Varazze nei pressi di un bar e a pagare le conseguenze di una tentata truffa, un cittadino che aveva appena parcheggiato il suo scooter nei pressi di un locale.

"Sono arrivato al bar e mi sono accorto di questo ragazzo che all'improvviso ha buttato per terra la sua bici, gli ho chiesto se andava tutto bene e mi ha detto che ha rischiato di morire, ma io in realtà non lo avevo neanche toccato" spiega il varazzino che ha preferito rimanere anonimo.

Allora il giovane extracomunitario ha iniziato ad insultarlo e a spintonarlo.

"È andato avanti per un po' ma io non ho reagito, successivamente è uscito anche il titolare del bar e poi è andato via - continua il cittadino che però dopo qualche minuto ha dovuto fare i conti con un grave gesto -

Mi sono seduto con mia moglie a bere qualcosa al tavolino ed è ritornato ed ha continuato minacciandomi di morte, dicendo che mi avrebbe ammazzato. Come se non bastasse ha sputato addosso a me, a mia moglie e ad alcuni clienti".

Allora l'uomo ha deciso di chiamare i carabinieri, ma il giovane di origine marocchina era già scappato. All'arrivo dei militari ha così sporto denuncia fornendo una descrizione generica.

"Due clienti mi hanno detto che qualche metro più distante faceva alcune prove su una discesa provando a cadere gettando la bicicletta e rimanendo in piedi. È chiaro che si trattava di una truffa per spillare dei soldi - conclude il varazzino - Il mio pensiero va a chi, magari un anziano, nel caso si spaventa e gli dà una somma e una persona di questo tipo ha così vita facile".