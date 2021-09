Comunali 2021, la candidata sindaco Alice Bianchini presenta la lista "CambiAmo Bergeggi"

Alice Bianchini, candidata sindaco a Bergeggi (consigliere uscente, agente immobiliare classe 1961), presenta la propria lista elettorale in vista delle prossime comunali in programma per il 3-4 ottobre.

Il nome della lista è "CambiAmo Bergeggi". I candidati al Consiglio comunale: Bruno Accamo, imprenditore a riposo, classe 1947; Marina Armari, responsabile amministrativa contabile e per la qualità classe 1952; Mauro Becchetti, geometra classe 1983; Giulia Berlingieri, interior designer classe 1964; Dario Bianchi, imprenditore balneare classe 1963; Giovanni detto Giancarlo Guerreri, biologo, scrittore e sceneggiatore classe 1954; Sabrina Lenzi, dottore fisioterapia e osteopata classe 1969; Stefano Magnanelli, dottore in chimica pura, ricercatore consulente classe 1959, ha alle spalle due mandati da consigliere comunale a Bergeggi; Guido Saccon, tecnico radiologia medica classe 1952.