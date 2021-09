Savona 2021, il candidato Gattini (FdI): "Sport e Turismo due binari paralleli che conducono nella stessa direzione, devono far crescere la città”

Il tradizionale meeting di atletica leggera di Savona è stato, senza ombra di dubbio, di buon auspicio olimpionico per gli atleti della nostra Nazionale, al contempo tale positiva circostanza ha messo alla ribalta della cronaca provinciale la bontà dell’impiantistica sportiva savonese.

“Gli eventi sportivi nazionali ed internazionali, devono tornare a considerare la Città di Savona come luogo ideale per il loro svolgimento, chiaramente il riferimento è per tutti quelli che possono essere compatibili con le nostre strutture comunali o con i nostri luoghi pubblici, meglio ancora se a promuoverli sono Associazioni con sede sul nostro territorio comunale” afferma il giovane candidato consigliere alle prossime comunali savonesi, Simone Gattini.

“Sposo in pieno l’idea del mio partito, Fratelli d’Italia, che attribuisce allo sport a dimensione cittadina due fondamentali funzioni - continua Gattini - da un lato la possibilità di considerarlo come un vettore di turismo sostenibile e dall’altro lato attribuirgli la corretta funzione sociale e formativa per la comunità cittadina. Del primo ho già detto, mentre del secondo è giusto fare un approfondimento soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, dove molti valori legati all’aggregazione e alle relazioni sociali sono stati fortemente limitati e messi in crisi. Mi viene istantaneamente da pensare alle enormi difficoltà incontrate in questo periodo da tutto il tessuto dell’associazionismo sportivo. Le ASD hanno subito il blocco delle entrate delle quote associative o la perdita degli incassi per eventi sportivi o sponsorizzativi, pur dovendo contestualmente continuare a coprire economicamente i costi di gestione. Molte associazioni sportive savonesi rischiano di scomparire”.

“La stessa pratica delle attività motorie a livello scolastico ha subito delle forti limitazioni. Sommando tutti questi fattori è opportuno che la futura amministrazione comunale savonese non sottovaluti questa fenomenologia. Quindi, certamente puntare sul significato positivo dello sport per l’immagine cittadina, attrarre eventi sportivi importanti, ma non trascurando amicizia, solidarietà, umiltà, formazione, modestia, tolleranza e spirito di fraternità che quotidianamente per 365 giorni all’anno si respirano nelle pareti delle strutture gestite dalle nostre Associazioni Sportive” conclude il candidato di Fratelli d'Italia.