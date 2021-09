Educazione sessuale a scuola, mozione Fdi su consenso informato, Natale (Pd): “Sconsigliamo a Toti e ai suoi consiglieri di bere il caffè”

“Un consiglio di cuore, visto il nervosismo che è serpeggiato tra i consiglieri della maggioranza (ieri minoranza) dopo il voto con il quale è stata bocciata la mozione dei Fratelli d’Italia. Viste anche le febbrili telefonate e le parole in libertà che sono volate fuori dall’aula. Anche lo stesso Toti eviti caffè perché lo troviamo un po’ nervoso ultimamente. Invece che attaccare volgarmente l’opposizione pensi a risolvere i problemi dei liguri che sono stanchi di assistere ai soliti teatrini. Noi non cadremo mai nelle provocazioni, anzi continueremo a fare proposte concrete e a dare consigli”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale dopo le ultime dichiarazioni di Toti su quanto accaduto ieri in aula durante la votazione della mozione di Fratelli d’Italia sul consenso informato alle famiglie per svolgere educazione sessuale a scuola.