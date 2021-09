Politica |

Piazza del Popolo, Branca: "Uno dei tanti non-luoghi di Savona dimenticato dal centrodestra per cinque anni"

"Ascoltare le esigenze dei cittadini per reinventare questi luoghi dimenticati: da piazza del Popolo al Priamar, passando per Legino, Palazzo Santa Chiara, il Convento di San Giacomo, l'ex carcere Sant'Agostino e lo stadio Bacigalupo"

“Mi pare singolare che il centrodestra parli ogni giorno di piazza del Popolo, e non invece dei tanti altri non-luoghi di cui Savona è ormai costellata" Così come risulta riduttivo e fuori luogo parlarne solo in termini di sicurezza e prevenzione, al netto del fatto che lo stato della piazza e della città dipende esclusivamente da chi l’ha amministrata fino ad ora”. Così Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana. “Della nostra città occorre avere cura, non si possono abbandonare intere aree e quartieri come ha fatto questa amministrazione e poi pontificare nei comizi contro i soggetti che si rifugiano nelle pieghe di questi siti desertificati – attacca Branca -. Dal magnifico Palazzo Santa Chiara di via Pia al Convento di San Giacomo, dalla zona di Legino alla Fortezza del Priamar…è una lunga lista di occasioni perdute, di bellezza negata e nascosta per i savonesi ma anche per le potenzialità del turismo e del commercio”. “La città – osserva la candidata di Sinistra per Savona - è un tessuto vivo ed attivo che per poter essere abitabile e fruibile deve essere mantenuto costantemente senza lasciar passare lustri in cui ci si dimentica persino dell’esistenza di una piazza o di un edificio. Dobbiamo al più presto pensare alla rigenerazione di tutti questi non-luoghi: la piazza ad esempio, deve ritornare a svolgere il suo ruolo fondamentale di sviluppo della socialità per i cittadini, gli studenti, i turisti e le persone che lì creano il proprio spazio”. "Ancor più dopo la pandemia, si sente questo urgente bisogno di ri-connettere vite ed emozioni, memoria e network – conclude Branca - La piazza è forse uno degli esempi essenziali della nostra civiltà, la possibilità di interloquire, giocare, scambiare opinioni, insomma crescere ed esistere come cittadini: dal centro alle periferie una serie di non luoghi deve essere reinventato, con l’aiuto ed il sostegno di tutti, come agorà e centro di cultura. Re-inventiamo Savona e trasformiamo la nostra città: dal nulla creiamo le connessioni che la faranno vivere secondo le esigenze e le priorità che saranno i savonesi a suggerire”.

I.P.E.

