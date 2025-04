Porta a porta a Savona, assemblee condominiali per votare contro i cassonetti negli androni

Alcune assemblee sono già state convocate e il posizionamento dei cassonetti condominiali negli androni dei palazzi ha ricevuto voto negativo da parte dei residenti, a partire dalla Fornaci. Altre assemblee sarebbero programmate per i prossimi giorni.

Si gioca anche su questo fronte il braccio di ferro tra residenti e Sea-S e Comune, contro il posizionamento dei bidoni condominiali negli androni dei palazzi.

Una pratica che, oltre ad essere ritenuta cirtica pe rle dioverse conformazioni degli ingressid ei palazzi e per gli spazi, è considerata anti-igienica, in particolar modo per quegli edifici che hanno alloggi al piano terra i cui inquilini si troverebbero i cassonetti praticamente davanti alla porta di casa.

Tra le puntualizzazioni fatte dagli amministratori di condominio durante l’incontro con il Comune, c’era anche questo aspetto. Ma anche il posizionamento dei bidoni condominiali fuori dai palazzi, sui marciapiedi, sarebbe considerato scomodo: un ingombro, soprattutto per quei marciapiedi di dimensioni ristrette. Per affrontare i problemi caso per caso Sea-S ha organizzato una serie di sopralluoghi nei condomini, con gli amministratori.