Restano stabili nella loro gravità le condizioni del neonato nato presso l'Ospedale S. Paolo di Savona da Marika Gallizia, la giovane mamma originaria di Ceriale deceduta dopo avergli dato la vita (leggi qui la notizia), e trasferito in seguito all'ospedale pediatrico genovese grazie allo Sten - Sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale.

Permane in prognosi riservata, in totale dipendenza da supporti per mantenere le sue attività vitali.