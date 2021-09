Savona, scontro tra un'auto e due scooter in via Stalingrado: due feriti trasportati in ospedale (FOTO)

Sinistro con fortunatamente non gravi conseguenze poco prima delle 19 a Savona, in via Stalingrado dove sono stati coinvolti un'automobile e due scooter.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma a seguito dell'impatto e dopo un primo controllo del personale dell'automedica un adulto è stato trasportato in codice giallo dalla Croce Bianca savonese al Santa Corona di Pietra Ligure, mentre un bambino è stato ricoverato in codice verde al San Paolo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e regolare il traffico che è risultato rallentato in entrambe le direzioni.

Nei primi minuti dopo l'impatto, e per consentire i soccorsi, è stata chiusa la corsia in direzione ponente.