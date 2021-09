“La fabbrica degli stronzi”: Kronoteatro da Albenga a Prato con un nuovo spettacolo

Kronoteatro è pronta per un nuovo debutto: va in scena questa sera a Prato, nell'ambito del Festival Internazionale di Teatro “Contemporanea”, insieme alla compagnia maniaci d’Amore, con un nuovo spettacolo dal titolo “La fabbrica degli stronzi”, coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova e realizzato con il sostegno del PimOff di Milano.

Kronoteatro è la compagnia teatrale nata e cresciuta ad Albenga, che si è fatta conoscere in tutta Italia per le sue performance originali, arrivando fino alla Biennale di Venezia nel 2018, e nota anche per gli eventi ideati e che da più di dieci anni organizza sul territorio, come il festival Terreni Creativi.

"Siamo contenti di ripartire dopo il periodo difficilissimo che il comparto cultura ha subito. Siamo felici che questo nuovo lavoro sia coprodotto dal Teatro Nazionale di Genova e siamo orgogliosi di riuscire, ancora una volta, a portare il nome di Albenga in giro per l'Italia con il nostro lavoro. Sempre più si fa chiara e urgente la necessità di un teatro comunale ad Albenga". Così Tommaso Bianco, co-fondatore e attore della compagnia.

“Abbiamo appena terminato l'allestimento presso la sala Mercato del Teatro Nazionale di Genova, che ne è co-produttore. In queste ultime due settimane – prosegue Bianco - abbiamo riscoperto il gusto del provare sul palco, il calore dei fari, il buio del retropalco, la voglia di stare il più possibile a provare e riprovare lo spettacolo, la sensazione di riuscire alla luce del sole dopo una giornata in teatro. In questi giorni siamo riusciti a completare l'allestimento luci, a risolvere le ultime questioni tecniche legate agli oggetti di scena e a vedere lo spettacolo nella sua interezza, cosa che ad Albenga, privi di uno spazio teatrale, ci è stato purtroppo impossibile”.

“Siamo stati al PimOff Milano dal 13 settembre, dove per una settimana abbiamo continuato il lavoro, provando e riprovando, rodando e oliando tutti i meccanismi dello spettacolo”, conclude il portavoce della compagnia.

Lo spettacolo trascina lo spettatore in un mondo isterico, meschino, fatto esclusivamente di vittime. Qui la colpa di ogni sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuita a qualcun altro. Con livido umorismo e qualche baluginio di tenerezza, quattro attori, in un turn over di personaggi, danno vita a uomini e donne infelici, arrabbiati, che non sanno dare un nome alla loro frustrazione. Lo stile sospeso, surreale, dei Maniaci d'Amore si sposa così, con quello abrasivo, amaro, di Kronoteatro, in un lavoro originale che esplora il gusto tutto contemporaneo di riconoscersi non in chi agisce ma in chi subisce, la gara popolare a chi sente di bruciare di più nell'inferno che sono gli altri.

Kronoteatro tornerà presto ad Albenga per preparare i prossimi eventi dedicati alla città e alla grande comunità degli spettatori appassionati di teatro che negli anni ha animato le stagioni e il progetto della compagnia ligure.