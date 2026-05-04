"Alassio e gli Inglesi – Since 1875": protagonisti il golf e il tennis d'altri tempi e la musica con l’omaggio a David Bowie

Prosegue nella Città del Muretto “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”, dopo il successo del debutto dello scorso fine settimana con “Alassio Pet Lover”. L'iniziativa – inserita nell’ambito della manifestazione e dedicata agli amici a quattro zampe – ha animato per l’intera giornata di sabato 2 maggio Piazza Partigiani, registrando una grande partecipazione. L’evento, realizzato con il coinvolgimento del consigliere comunale alla Protezione Animali del Comune di Alassio, Mariacristina Boeri, ha proposto un ricco programma di attività: stand informativi, dimostrazioni cinofile, percorsi educativi e passeggiate di gruppo, con protagoniste anche diverse razze canine di origine inglese.

In questa seconda settimana di programmazione debuttano le iniziative sportive, organizzate in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio guidato da Roberta Zucchinetti: mercoledì 6 maggio prende avvio il ciclo di Tornei di Golf presso il Golf Club di Garlenda, in programma nei primi tre mercoledì di maggio, il 6, 13 e 20, con le altrettante gare della English May Wednesday Golf Cup. Le competizioni si svolgeranno su 18 buche con formula Stableford e la cerimonia di premiazione si terrà il 20 maggio, seguita da un cocktail e dalla consegna del premio del ranking. Domenica 10 maggio ritorna invece, come già lo scorso anno, l'affascinante torneo “Gesti bianchi e racchette di legno” all’Hanbury Tennis & Padel Club di Alassio, accompagnato dal tradizionale English Tea Time delle ore 17, che per tutto il mese contribuisce a far rivivere le atmosfere della tradizione britannica.

Questa settimana entra nel vivo anche la musica con un grande omaggio a David Bowie che si terrà sabato 9 maggio alle ore 21 presso l’ex Chiesa Anglicana. Qui andrà in scena “L’Uomo delle Stelle”, concerto live della band White Duke, capitanata da Bob Lobrano, frontman del gruppo e autore del romanzo “Cenere alla Cenere”, opera che ha ispirato la costruzione narrativa dello spettacolo. Non un semplice concerto tributo, ma un viaggio emozionale attraverso le molte identità artistiche di Bowie: l’alieno, il visionario, il trasformista, l’uomo fragile dietro il mito. Attraverso musica dal vivo, racconto e suggestioni sceniche, “L’Uomo delle Stelle” accompagna il pubblico dentro l’universo poetico e musicale di uno degli artisti più influenti del Novecento. Lo spettacolo propone alcuni tra i brani più iconici del repertorio bowiano, intrecciati a una narrazione ispirata al romanzo “Cenere alla Cenere”, in un percorso che unisce memoria, trasformazione, caduta e rinascita. Una serata dedicata a chi ha amato David Bowie, ma anche a chi vuole scoprire perché la sua musica continua ancora oggi a parlare al futuro Ingresso libero.

Al via questa settimana anche le “Conversation Lessons” a cura del Prof. Roberto Damilano, in programma tutti i mercoledì e venerdì a partire dal 6 maggio dalle ore 17 alle 18 presso la Richard West Memorial Gallery, e la rassegna cinematografica “Bibliomovie Made in England”, con doppia proiezione (alle ore 16 e alle ore 21) ogni giovedì presso l'Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”.

Proseguono inoltre le passeggiate storico-naturalistiche condotte dal Prof. Bruno Schivo, che dopo aver animato la prima settimana continuano ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi simbolo della presenza inglese in città. La prossima in calendario, “A passeggio tra le ville Inglesi”, si terrà martedì 5 maggio con ritrovo alle ore 17 in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo Comunale.

Per immergersi completamente nell'atmosfera british oltre che in un luogo di assoluta meraviglia, si ricordano poi le visite guidate ai Giardini di Villa della Pergola, che con le loro celebri collezioni botaniche offrono un'esperienza unica tra natura, bellezza e memoria. I Giardini sono fruibili attraverso visite guidate prenotabili sul sito www.giardinidivilladellapergola.com .

Durante i fine settimana e in occasione degli eventi è inoltre possibile visitare per tutto il mese di maggio, presso l’ex Chiesa Anglicana, la mostra del fotografo britannico Stuart Lawson.



Le iniziative del progetto “Alassio e gli Inglesi – Since 1875” sono illustrate nella sezione dedicata del portale turistico della città: https://www.visitalassio.com/it/eventi-importanti/alassio-e-gli-inglesi

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica IAT: tel. 0182 647027; mail: info@visitalassio.com; https://www.visitalassio.com/it