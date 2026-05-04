A Loano la presentazione di “Violino Stonato” con il giornalista e scrittore Daniele La Corte

Organizzata dalla sez. ANPI di Loano “Renato Boragine”, da ANED Savona con il patrocinio del Comune di Loano, domenica 10 maggio, presso la Biblioteca Comunale di Loano alle ore 17,30, si svolgerà la presentazione del nuovo libro del giornalista scrittore Daniele La Corte “Violino Stonato”.
L’autore si è ispirato a fatti realmente accaduti al protagonista, maresciallo Otello Botti, durante la Campagna d’Africa, la lunga prigionia, il ritorno in Italia, alla smilitarizzazione della Pubblica Sicurezza ed alla nascita del Sindacato della Polizia di Stato. Raccontando di questi anni violenti e drammatici si vogliono evidenziare i disastri causati dalla dittatura fascista, il difficile ritorno alle libertà civili ed alle garanzie della nuova Costituzione.
Il racconto attraversa due generazioni di italiani, padri e figli, con i loro progetti di vita e le loro esperienze che si intrecciano con i fatti accaduti in oltre 80 anni di storia del nostro Paese.
Introduce Giovanni Rovelli, Presidente sez. ANPI di Loano. Partecipa Andrea Elena. Interventi musicali del violinista Ubaldo Achiardi.